Дмитрий Песков заявил, что россияне должны самостоятельно выбирать президента.

В Кремле прокомментировали слова президента США Джо Байдена о том, что Владимир Путин "не может оставаться у власти". В Москве заявили, что граждане РФ должны самостоятельно выбирать президента.

Об этом сообщает Reuters

"Это не Байдену решать. Президента России избирают россияне", - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом отмечается, что Пескову рассказали о заявлении Белого дома о том, что Байде не призывал к "смене режима" в России, а его точка зрения заключалась в том, что "Путину нельзя позволить осуществлять власть над своими соседями или регионом". Вот только представитель Кремля не отреагировал на это сразу.

Как ранее сообщал УНИАН, президент США Джо Байден, выступая в Варшаве 26 марта, отметил, что российский диктатор Владимир Путин не должен остаться у власти.

Позже в Белом доме объяснили слова Байдена о том, что "Путин не должен оставаться у власти", заявив, что президент США не призывал к смене режима в России.

Вас также могут заинтересовать новости: