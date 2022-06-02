Власти страны таким образом отреагировали на войну в Украине.

Власти Тайваня запретили экспорт чипов в Российскую Федерацию и Беларусь. Данное решение – это ответ на полномасштабную войну в Украине.

Об этом пишет издание DigiTimes.

"Министерство экономики Тайваня подготовило список стратегических высокотехнологичных товаров, которые запрещены к экспорту в Россию и Беларусь. Беларусь включена в список, поскольку она может помочь России импортировать такие товары, сообщило ведомство, добавив, что список соответствует категориям 3-9 Вассенаарских договоренностей", – говорится в сообщении.

Под запрет попали микропроцессоры или микросхемы тайваньского производства со следующими характеристиками:

скорость производительности от 5 гигафлопс;

тактовая частота электронного компонента более 25 МГц;

один или более портов и интерфейсов обеспечивает скорость передачи данных между компонентами от 2,5 МБ/с;

более 144 контактов, или если основное время задержки распространения сигнала при переключении менее 0,4 наносекунд.

Кроме того, вводится запрет на поставки отдельных видов литографического оборудования, которое используют для изготовления микросхем.

Справка УНИАН. Вассенаарские договоренности – соглашения по экспортному контролю за обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного использования, подписанные рядом стран в 1996 году.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля войска России вторглись на территорию Украины, в частности, с белорусской территории. Враг также сбрасывал бомбы на военные объекты и жилье мирных людей. В связи с этим страны Европейского союза, США и ряд других государств ввели санкции.

Международная рабочая группа по санкциям против России обновила данные по компаниям, которые покинули российский рынок. По их подсчетам, из РФ ушли 1033 международные компании, а еще 430 уже приостановили деятельность в стране-агрессоре. В то же время 582 компании продолжают работать в России, финансируя войну в Украине и зарабатывая "кровавые" деньги.

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