Он отметил, что Запад потерпел неудачу, пытаясь интегрировать РФ в систему безопасности Европы.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отреагировал на зверства России в Украине. Политик уверен, что нормализации отношений с Москвой не будет, пока там Владимир Путин у власти.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Штайнмайер назвал президента РФ "бункерным разжигателем войны". При этом он отметил, что Запад потерпел неудачу во многих вопросах, связанных с Москвой, в частности, не удалось интегрировать Российскую Федерацию в систему безопасности Европы.

"Это горькие итоги, перед которыми мы оказались", - признал Штайнмайер.

Стоит отметить, что ранее федеральный президент Германии признал свои ошибки в отношениях в РФ и признал неудачу в попытке интегрировать Россию в структуру европейской безопасности.

Как ранее сообщал УНИАН, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшие дни Запад согласится на дальнейшие санкции против Российской Федерации в связи с войной и зверствами, совершенными в Киевской области, в частности в Буче.

Он пообещал, что "Путин и его сторонники почувствуют на себе последствия" своих действий. По его словам, Германия "продолжит поставлять Украине оружие, чтобы страна могла защитить себя от российского вторжения".

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