Представители семи стран призвали РФ немедленно воздержаться от применения силы.

Ряд стран Азиатско-Тихоокеанского экономического форума настоятельно призвали Российскую Федерацию вывести из Украины все свои войска.

Требование РФ выдвинули представители семи государств АТЭС - США, Канады, Австралии, Японии, Новой Зеландии, Республики Корея и Чили, сообщает Reuters, ссылаясь на их совместное заявление.

"Подтверждая важность основанного на правилах международного порядка, поддерживающего открытый, динамичный, устойчивый и мирный Азиатско-Тихоокеанский регион, мы настоятельно призываем Россию немедленно воздержаться от применения силы и полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины", - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что в Бангкоке (Таиланд) проходило заседание министров торговли АТЭС. Министры из США, Канады, Японии, Австралии и Новой Зеландии вышли из зала, когда во время заседания начал выступать российский министр экономического развития Максим Решетников.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Противник сначала атаковал военные объекты, а потом обстреливал и мирные города. По сведениям украинской стороны, только в одном Мариуполе из-за широкомасштабной агрессии РФ есть более 20 тысяч жертв.

Справка УНИАН. АТЭС - это форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, созданный для сотрудничества в области региональной торговли, а также для того, чтобы облегчить капиталовложения. В форуме принимает участие Россия.

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