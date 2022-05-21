Члены делегаций Японии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии вышли из зала, когда начал выступать министр экономического развития РФ.

Представители пяти стран покинули встречу Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в знак протеста против присутствия российской делегации.

Об этом сообщает nikkeiAsia.

Отмечается, что министры из Японии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии вышли из зала, когда во время заседания начал выступать министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Как сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц и дипломатов, по словам двух членов тайского руководства и двух зарубежных дипломатов, члены делегаций Канады, Новой Зеландии, Японии и Австралии присоединились к американским коллегам и вышли из зала во время выступления представителя России.

Другой дипломат отметил, что пять государств, устроивших протест, настаивают на более жёстких формулировках в отношении Москвы в итоговом заявлении участников встречи в столице Таиланда.

Заседание министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в Бангкоке и продлится два дня. В АТЭС входит 21 страна.

Известно, что это была первая очная встреча министров торговли АТЭС за три года в связи с ослаблением ограничений, связанные с пандемией коронавируса.

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