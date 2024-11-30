Отмечается, что заход повстанцев в Алеппо могла одобрить Турция.

В субботу, 30 ноября, власти Сирии закрыли аэропорт Алеппо, во втором крупнейшем городе страны, и приказали перекрыть все дороги, ведущие в населенный пункт. Также армии было приказано следовать приказам о "безопасном отступлении" из основных районов города, сообщает Reuters.

Три военных источника рассказали журналистам, что эти решения связаны с заходом повстанцев в Алеппо. Отмечается, что они уже могли достичь центра города.

Источники поделились с журналистами, что Россия пообещала оказать властям Сирии дополнительную военную помощь для подавления повстанцев. По их словам, новая техника начнет поступать в течение следующих 72 часов.

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В агентстве напомнили, что повстанцы начали наступление на город в среду, 27 ноября, а уже к вечеру пятницы, 29 ноября, оперативный штаб, представляющий наступление, сообщил, что они захватывали различные районы Алеппо.

В 2016 году сирийская армия вместе с РФ, Ираном и региональным шиитским ополчением отвоевали город у повстанцев, подчеркнули журналисты. С тех пор повстанцы согласились отступить.

В агентстве добавили, что по словам командира повстанческой бригады "Джейш аль-Изза" Мустафы Абдулы Джабера, их быстрому продвижению способствовало отсутствие поддерживаемой Ираном живой силы.

Повстанцы заявили, что их операция по захвату Алеппо стала ответом на участившиеся в последние недели удары по мирному населению со стороны российских и сирийских ВВС в районах Идлиба. По словам источников, связанных с турецкой разведкой, Анкара дала "зеленый свет" наступлению.

Тем не менее представитель МИД Турции Онджу Кеджели сказал, что его страна стремится избежать большей нестабильности в регионе и осудил действия повстанцев, напомнили в агентстве.

Обострение войны в Сирии - что известно

Ранее УНИАН писал, что антиправительственные повстанцы внезапно начали свое крупнейшее за последние годы наступление на позиции поддерживаемых Ираном и РФ правительственных войск. Им удалось захватить около 15 сел к западу от города Алеппо.

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