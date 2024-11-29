Пока нет свидетельств, что режим Асада потерял контроль над Алеппо, но даже само появление повстанцев наокраинах города является важным событием.

Силы повстанцев в Сирии вошли на западные окраины второго по величине города страны - Алеппо. Об этом пишет BBC со ссылкой на заявление повстанцев и геолоцированные видеозаписи.

"Наши силы начали входить в город Алеппо", - говорится в заявлении повстанцев, опубликованном в пятницу.

В подтверждение этих слов в сети были обнародованы видео, как утверждается, снятые на улицах города. Аналитики BBC проверили эти ролики и подтвердили, что вооруженные люди на этих кадрах бегут по улице примерно в семи километрах от средневековой цитадели в центре Алеппо.

На другой видеозаписи, проверенной BBC, большие группы людей с багажом шли из района вблизи университета Алеппо. Это видео было снято в 3 км от места, где, как утверждают повстанцы, они вошли в город.

Правительство Сирии заверило, что армейские подкрепления уже прибыли в Алеппо и начали вытеснять повстанцев.

Обострение в Сирии

Как писал УНИАН, в Сирии антиправительственные повстанцы внезапно начали свое крупнейшее за последние годы наступление на позиции поддерживаемых Ираном и РФ правительственных войск. Они захватили не менее 15 сел к западу от города Алеппо, затрофеили немало оружия и даже убили высокопоставленного иранского командира.

Повстанцы наступали на восток из региона Идлиб, который оставался под контролем сирийской оппозиции после подписания соглашения о прекращении огня в 2020 году.

Некоторые аналитики связывают это событие с годом активных боевых действий между Израилем с одной стороны и ХАМАС и Хезболлой с другой. Во время этого противостояния израильская авиация нанесла немало ударов по Сирии, которая поддерживает упомянутые движения.

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