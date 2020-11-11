Эксперт отметил, что Путин не смог выполнить обязательства ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности).

Президент России Владимир Путин в ситуации с Нагорным Карабахом "имеет довольно бледный вид", а победителями фактически являются лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган.

Такое мнение в интервью "Обозревателю" высказал российский политолог Дмитрий Орешкин. Он подчеркнул, что после подписания между Азербайджаном, Арменией и РФ соглашения о прекращении боевых действий в регионе, со стороны Кремля не слышно никаких победных лозунгов на свою защиту.

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"Он действительно не смог выполнить обязательства ОДКБ, выступил условным миротворцем. Инициатива все равно в руках азербайджанцев. Ведь Алиев на официальном уровне останавливает боевые действия, но никто не помешает ему партизанить наемников, боевиков или исламских фундаменталистов. А если они будут стрелять по армянам, то Алиев может сказать: "Извините, пожалуйста. Дело военное, я эту территорию не в полной мере контролирую. Это дикое поле", - отметил политолог.

Так он, в частности, прокомментировал решение президента РФ ввести на территорию Карабаха своих миротворцев. Орешкин предположил, что Путину "не очень хотелось туда влезать". Однако не сделать этого глава страны-агрессора просто не мог, потому что он и так "вообще выглядит недостаточно победно" на фоне коллег – лидеров Азербайджана Ильхама Алиева и Турции Раджепа Тайипа Эрдогана.

"Путин выглядит довольно бледным, но вот учитывая то, что он не может ссориться с Турцией и не хочет – с Азербайджаном и в целом мировым исламом, оказался в довольно узком коридоре. У него не было других вариантов, кроме как попытаться разыграть миротворческую карту", – добавил Орешкин.

Война в Нагорном Карабахе: обострение осенью 2020 года

Очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном началась утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и провокациях.

В Армении заявили о наступлении ВС Азербайджана на Нагорный Карабах, объявив военное положение и всеобщую мобилизацию.

Обе стороны заявляли, что нанесли противнику страшные потери, насчитывающие сотни убитых и десятки уничтоженных единиц боевой техники. Все попытки добиться прекращения огня ранее терпели неудачу.

Договоренность о завершении войны в Карабахе

Вечером 9 ноября после серии военных успехов ВС Азербайджана и взятия стратегически важного города Шуша в Карабахе президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали заявление, в котором объявили о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с полуночи по московскому времени 10 ноября.

Согласно договоренностям, Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Республикой Армения, разворачивается миротворческий контингент Российской Федерации. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Проводится обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона.

Республика Армения до 15 ноября должна вернуть Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не затрагивать город Шуша.

По согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Справка. В войне за Нагорный Карабах в 1991-1994 годах погибли около 30 тысяч человек. Тогда Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и 7 прилегающими районами, которые армянские силы называли «буферной зоной».

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Автор: Андрей Василюк