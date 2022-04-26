Военные тренировки начались сегодня и продлятся четыре дня.

Во вторник, 26 апреля, в Беларуси начались военные учения с участием России.

Об этом сообщает Минобороны РБ.

Отмечается, что штабные учения будут проходить с 26 по 29 апреля в ВВС и войсках ПВО. Привлекут должностных лиц объединения ВВС и ПВО Западного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации.

"Во время мероприятия оперативной подготовки отрабатываются вопросы взаимодействия органов управления авиацией и ПВО при планировании действий и постановке задач подчиненным воинским частям и подразделениям", - говорится в сообщении.

Напомним, что в соседней для Беларуси Латвии продолжается весенний этап масштабных военных учений Namejs 2022 с участием подразделений НАТО. Он начался в середине апреля и продлится до 27 мая.

Общее количество военнослужащих из других стран в учениях будет составлять около 3000 человек.

Namejs 2022 в Латвии проводятся на фоне полномасштабной войны РФ против Украины, которую она развязала 24 февраля 2022 года.

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