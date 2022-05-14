Кое-что оккупантов в Украине ужасно разозлило, полагает член Бундестага.

Член внешнеполитического комитета Бундестага, полковник в отставке Родерих Кизеветтер полагает, что есть две причины жестокости солдат Российской Федерации в Украине.

Российских военных, в частности, ужасно разозлило то, что на украинской земле им, оказывается, не рады, рассказал немецкий депутат в интервью DW.

"…Во-первых, для них стало полной неожиданностью то сопротивление, которое им оказала Украина, не желающая становиться частью России и отстаивающая свою независимость. А вторая причина - российских солдат ужасно разозлило, что им, оказывается, в Украине не рады…", - сказал собеседник.

По словам политика, после этого оккупанты стали выполнять задачу, которую перед ними поставил президент РФ Владимир Путин - "уничтожить украинскую нацию".

"…Путин сказал, что будущее государственное образование не должно называться Украиной. Поэтому и солдаты убеждены в том, что им надо уничтожать нацию. И это ужасно. Но иначе, кроме как такими двумя, быть может, не исчерпывающими причинами, я это (жестокость противника - Ред.) объяснить не могу…", - заявил депутат.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись на территорию Украины. Российские власти назвали войну против украинского государства спецоперацией, в частности, для "денацификации" наших земляков.

Противник сперва бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных жителей, в частности, в Киеве и Киевской области. Часть Киевщины оказалась под оккупацией. Позже Киевская область была освобождена от противника.

В городах было много разрушений и жертв, оккупанты насиловали людей и убивали, на улицах лежали тела.

В начале мая глава полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что в регионе нашли более 1 200 тел мирных людей, убитых противником.

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