Прогнозируется, что весной 2024 года Россия мобилизует 200 тысяч военных и начнет новое наступление в Украине.

Издание The Telegraph опубликовало новый сценарий, каким может быть нападение России на страны НАТО. Ему будут предшествовать несколько фаз.

Журналисты издания считают, что подгтовка к конфронтации с НАТО начаться может весной 2024 года. Прогнозируется, что Россия мобилизует 200 тысяч военных и начинет новое наступление в Украине на фоне проблем с поддержкой Киева со стороны западных партнеров.

Вторая фаза ожидается летом 2024 года. Прогнозируется, что Россия нацелится на страны Балтии с помощью кибератак и будет разжигать волнения среди этнических русских.

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Уже осенью 2024 года РФ может использовать беспорядки как предлог для начала военных учений в Беларуси и укрепления Калининграда.

Зимой 2024 года Россия может разжечь пограничный конфликт в Сувалкском заливе между Польшей и странами Балтии.

Пятой фазой называют саму конфронтацию: "Поскольку Россия противостоит силам НАТО, Путин будет решать, начинать ли наступление на эту территорию".

Отмечается, что российская экономика продолжает подвергаться западным санкциям. Повторное удвоение или утроение военных расходов приведет к банкротству страны через несколько лет. По мнению авторов материала, у РФ недостаточно ресурсов для того, чтобы создать угрозу для западных стран.

Угроза войны между РФ и НАТО

Недавно издание Bild опубликовало возможный сценарий нападения РФ на НАТО. Согласно нему, Москва начнет готовиться к атаке уже в 2024 году. Сами же боевые действия начнутся в 2025-м.

Готовиться к войне с Россией призывали и в Польше. Так, министр иностранных дел страны Радослав Сикорский сказал, что России лучше не пытаться нападать на Альянс, потому что она проиграет.

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