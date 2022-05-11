Украина может победить РФ, полагают в Бундестаге.

Депутат немецкого Бундестага (однопалатный орган народного представительства) от партии "Христианско-демократический союз" Томас Хайльман полагает, что президент Российской Федерации Владимир Путин допустил ошибку насчет Украины.

Российский лидер думал, что захват украинского государства является легким путем, рассказал политик в интервью ТСН.ua.

По его словам, немецкая сторона видит шанс на то, что Украина победит Россию.

"…если бы вы спросили меня два месяца назад, я бы сказал, что у Украины нет никаких шансов. Но это, очевидно, было ложным прогнозом и Путина, который думал, что захватить Украину - это легкий путь", - заявил немецкий депутат.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом обстреливали и гражданские.

Украинские военнослужащие давали достойный отпор оккупантам. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что в нашей стране уже уничтожены более 26 тысяч противников.

Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес говорил, что армия России вряд ли является даже второй сильнейшей в украинском государстве.

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