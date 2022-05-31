Кремлевские "башни" не хотят сворачивания войны в украинском государстве, считает бывший банкир.

В Российской Федерации "башни" Кремля не хотят свернуть войну с Украиной, они хотят ее выиграть.

Мало кто верит в то, что РФ может победить в противостоянии военным путем, рассказал бывший друг российского президента Владимира Путина, экс-банкир Сергей Пугачев в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"…нет, не хотят ("башни" Кремля свернуть войну с Украиной - Ред.). Они хотят ее выиграть", - считает собеседник.

Экс-друг Путина добавил, что победой в войне считалось бы, в частности, взятие противником Киева и свержение действующей власти.

"…Выиграть можно эту войну… в прямом смысле - военном, …захватить Киев и так далее, поставить там свое правительство и прочее. В это мало кто верит, потому что даже вот в этой изолированной стране есть, скажем, такое сарафанное радио и представление о том, что… все, что можно туда уже отдали, а ничего нового не предвидится…", - объяснил экс-банкир.

Ранее росСМИ писали, что среди российских элит из-за войны в Украине Владимиром Путиным недовольны и сторонники продолжения боевых действия ("ястребы"), и те, кто хочет мира ("голуби").

Журналисты узнали, что в Кремле уже даже негласно обсуждали фигуры людей, которые могут возлавить РФ после Путина.

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