Кроме Украины, глава РФ хочет захватить еще ряд стран, полагает эксперт.

Президент Российской Федерации Владимир Путин хочет получить "свое" - он желает забрать не только Украину, а и Беларусь, Молдову, Литву, Латвию и Эстонию.

Российский лидер также хочет, чтобы Словакия, Чехия и Польша вышли из состава НАТО, рассказал российско-американский историк, доктор исторических наук Юрий Фельштинский в интервью главреду интернет-издания "Гордон" Олеси Бацман.

По его словам, Путин желает, чтобы в Европе Россия восстановила то влияние, которое было у СССР.

"Кроме Украины, он хочет забрать, получить "свое", что входило в состав Советского Союза и входило в зону советского влияния на уровне Варшавского договора... Путин хочет забрать Украину, Молдову, Беларусь, которую он уже захватил, все три прибалтийские республики...", - полагает собеседник.

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ вторглись на территорию Украины, в частности, и с белорусской территории.

Юрий Фельштинский полагает, что Владимир Путин может перебросить в Беларусь ядерное оружие и оттуда атаковать Украину, Польшу или Литву.

Справка УНИАН. Варшавский договор - это соглашение тогдашних социалистических государств, подписанное в Варшаве 14 мая 1955 года. Заключение документа стало ответом на присоединение ФРГ к НАТО.

После заключения контракта был сформирован военный альянс европейских социалистических стран, в котором ведущую роль игрался СССР. Из-за договора на 36 лет была закреплена биполярность мира.

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