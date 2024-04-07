По мнению эксперта, есть два вероятных сценария такого развития событий.

Подполковник армии Швеции Йоаким Паасикиви назвал сценарии раскола НАТО. Они связаны с возможной войной против России.

"Если НАТО будет сплоченным - россияне проиграют. Но есть определенные нюансы. Такое развитие событий может перерасти в глобальную ядерную войну. Это был бы довольно плохой день для всех. Этого никто не хочет. Поэтому Россия использует угрозу ядерного глобального или межконтинентального возмездия, чтобы попытаться расколоть НАТО. Если в НАТО нет сплоченности - нет статьи 5", - отметил он в интервью LIGA.net

Согласно любимому сценарию аналитика, РФ оказывает давление на острова Шпицберген в Арктике. Это демилитаризованный норвежский архипелаг, но определенные активности там имеет и Россия. Для урегулирования положения дел существует старая конвенция.

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"Если россияне попытаются устроить провокации на Шпицбергене - о чем они начали говорить несколько лет назад - это станет вызовом для тех членов Альянса, которые имеют интересы в Арктике: США, Канады, Британии, скандинавских стран. Но будет ли это проблемой для Турции? Для Черногории? Для остального Альянса? Это может стать одним из способов давления на НАТО и попыткой его расколоть", - добавил Паасикиви.

Другим вариантом может стать молниеносное нападение на страны Балтии в сочетании с серьезными ядерными угрозами. Как пояснил эксперт, в войне с отдельными европейскими странами или группой европейских стран россияне имеют больше шансов, чем против всего Альянса при поддержке США.

"С новым президентом США. С венгерским премьером Орбаном и словацким премьером Фицо, которые повторяют [идеи] Путина в Евросоюзе и НАТО. Вопрос в том, будем мы едины или нет. Если мы едины и Россия нападет на страну НАТО - она проиграет. Возможно, с ядерной эскалацией, но проиграет. Это факт. Если же им удастся сделать что-то ниже "болевого порога" НАТО и мы не объединимся, у них будет гораздо больше шансов", - подытожил он.

Война России против НАТО

В ISW заявляли, что правитель РФ Владимир Путин начал подготовку к военной агрессии против Североатлантического Альянса.

Сама страна-агрессор назвала опасения стран НАТО и Европейского Союза о том, что страна-агрессор может совершить нападение и на них, мифическими. Так же она отвергала и заявления относительно Украины в 2021 году.

В Польше прогнозируют, что уже в 2026-2027 году Россия может совершить нападение на Североатлантический альянс, и призвали срочно увеличить расходы на оборону.

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил в конце марта, пока нет признаков того, что Россия планирует вторжение в одну из стран НАТО.

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