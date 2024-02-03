По словам военных экспертов, назвать Tiger идеальным "кандидатом" на усиление ВСУ довольно сложно.

Ударный вертолет Tiger, несмотря на то, что он стоит на вооружении Германии, Франции, Испании и Австралии, невозможно назвать беспроблемным, многие страны от него отказываются. Об этом информирует Defense Express.

Эксперты издания отмечают, что назвать Tiger идеальным "кандидатом" на усиление ВСУ довольно сложно.

"Безусловно это современный ударный вертолет, который стоит на вооружении, пока, Австралии, Испании, Франции и Германии. В конце 80-х он создавался, как панъевропейский вертолет - альтернатива Apache, а в его разработку вложили около 7 млрд евро. Но половина текущих операторов Tiger отказывается от него", - говорится в материале.

Авторы отмечают, что Минобороны Германии на днях отчиталось о плане снять с вооружения все имеющиеся 51 вертолет до 2032 года. Причины отказа от этих вертолетов банальны - малая операционная готовность.

"Поэтому и 51 вертолет - исключительно бумажный показатель Бундесвера. По состоянию на 2021 год в боеспособном состоянии было 40 ударных вертолетов, и это один из лучших результатов за последние годы. Потому что в 2019 году - их "приземлили" из-за проблем с винтом, а в 2018 году только около десятка машин считались в полном боеспособном состоянии", - пишет издание.

Авторы отмечают, что похожую политику проводят другие владельцы десятков Tiger - Франция, Испания и Австралия.

"Таким образом ударные вертолеты Tiger хоть и рассматриваются как ресурс, который может усилить ВСУ, но имеют целую кучу проблем", - констатируют военные эксперты.

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