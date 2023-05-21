В канцелярии польского президента не хотят переводить эту тему в разряд интернет-споров.

Вопрос Волынской трагедии не следует переводить в плоскость "твиттерной дипломатии". Об этом заявила госсекретарь канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая в эфире канала Polsat.

"Эта тема присутствует в переговорах между президентами Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским. Стоит вспомнить речь Дуды в Киеве и слова президента Зеленского в Варшаве. Тогда он сказал, что "каждая жертва заслуживает достойного погребения". Никто не сделал столько жестов за последние годы, как президент Анджей Дуда, начиная с 2015 года", – сказала Папроцкая.

При этом чиновница признала, что в теме Волынской трагедии Киев и Варшава имеют несколько различающиеся позиции, поэтому нужно искать общие подходы к ней на самом высоком уровне.

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"Проблема есть и эти ожидания все еще формулируются. Стоит призывать к переговорам в международных отношениях, а не к коротким формам [выражения позиций] в Твиттере", – заявила Папроцкая.

Дискуссия о Волынской трагедии

В 1943 на оккупированных нацистами территориях западной Украины вспыхнула вооруженная борьба между украинскими и польскими повстанцами, отчасти спровоцированная немецкими оккупантами. Очень быстро противостояние вылилось во взаимные атаки на гражданское украинские и польское население.

В результате по разным оценками погибли десятки тысяч мирных жителей, в основном на Волыни. Считается, что поляков погибло намного больше, чем украинцев. В Польше принято возлагать вину за эту трагедию исключительно на украинскую сторону, причем виновным "назначена" вся УПА, а не конкретные исполнители.

На днях спикер польского МИДа заявил, что президент Украины должен официально извиниться перед польским народом. Это заявление встретило жесткую реакцию со стороны украинского посла в Польше, который опубликовал гневный ответ в своем Фейсбуке.

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