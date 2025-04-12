По словам представителя МИД, такое сокрытие является позорным для соцсети X.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий раскритиковал социальную сеть X, которая принадлежит Илону Маску. По словам дипломата, платформа скрывает доказательства военных преступлений, которые совершила Россия против нашего государства. Соответствующее сообщение Тихий обнародовал на своей странице платформы.

В частности представитель МИД спросил, с какого времени количество массовых убийств украинских детей, которые совершила Россия, скрываются как "графическое содержание". Он считает, что политика соцсети не защищает пользователей, а лишь прикрывает следы преступлений.

"Серьезно, X. С каких пор количество украинских детей, убитых Россией, считается "графическим контентом"? Это не препятствует пользователям видеть графический контент. Это сокрытие российских военных преступлений под ковром. Это позорно и должно быть отменено", - подчеркнул Тихий.

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Военные преступления РФ - последние новости

Как писал УНИАН, 4 апреля российские оккупанты атаковали Кривой Рог баллистикой, в результате чего погибли 18 человек, среди которых девять детей.

После этого президент Украины Владимир Зеленский назвал имена всех детей, которых российская ракета убила в Кривом Роге. По его словам, ракета попала прямо по улице, где были обычные дома, детская площадка, магазины и ресторан.

Также сообщалось, что Россия 10 апреля ударила баллистикой по Днепру, в результате чего погиб один человек, еще пять человек получили ранения. По словам местных властей, россияне ударили ракетой по складу салфеток и памперсов.

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