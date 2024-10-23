Уже не первый день обсуждается вопрос возможного привлечения Россией тысяч военных Северной Кореи к войне в Украине. А вчера сообщение об этом впервые прокомментировал посол КНДР в ООН и отрицал такую вероятность. Вместе с тем, по данным ГУР, уже через несколько недель первые северокорейские военные могут быть привлечены Россией в Курской области, которую частично контролируют Силы обороны Украины. Таким образом, Украине стоит уже готовить оптимальный ответ, выстроенный вместе с партнерами.

Прежде всего, необходимо понять, какие на самом деле планы у России и КНДР, и сколько ресурсов может быть привлечено. Сейчас мы не знаем точно, где и как РФ планирует применять северокорейских военных. По состоянию на сейчас формальных подтверждений, что военный контингент из Северной Кореи будет принимать непосредственное участие в войне в Украине, у нас нет. И именно этот вопрос был частью дискуссии с нашими партнерами. Но стоит понимать, что речь не идет о какой-то "миротворческой миссии" Северной Кореи на территории РФ. Речь идет именно о возможной помощи России не только ракетами, оружием, как это происходило до сих пор, но и военными.

Возможна ли в таком случае помощь Украине личным составом со стороны партнеров? Если говорить о ближайшей, обозримой перспективе, то ответ - нет. Но из-за участия Северной Кореи в российско-украинской войне эта идея может получить толчок.

Видео дня

Впрочем, сказать, как именно она может быть реализована, сейчас вряд ли можно.

Во-первых, если мы говорим о помощи в виде миротворческих миссий, то это точно не должна быть миссия Организации Объединенных Наций. На ООН надеяться нецелесообразно, ведь создание такой миссии будет тянуться бесконечно долго. Дело в том, что это решение должно пройти через Совет безопасности ООН, постоянными членами которого являются Россия и Китай. И они, конечно, могут его блокировать.

Во-вторых, если говорить о помощи партнеров Украине военными подразделениями, стоит напомнить, что после того, как в июне 2024 года Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, на его основе они могут юридически и политически принимать любое решение о военной поддержке. Для того, чтобы у нас была аналогичная возможность для работы с нашими партнерами, для использования иностранных войск на нашей территории, также нужна не только политическая, но и юридическая основа. У нас ее пока нет. И мы не сможем сделать это буквально завтра. Мы можем быстро в этом направлении двигаться, но должна быть и политическая воля тех стран, которые Украину поддерживают.

Напомню, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить сообщения о том, что Северная Корея отправила войска в Россию для участия в войне против Украины. Реакция на такие сообщения со стороны генерального секретаря НАТО Марка Рютте также достаточно сдержанная. Они, очевидно, пока не будут комментировать ситуацию в публичном пространстве. Первая причина этого - им также нужно понять, что происходит. Вторая причина - они не хотят это делать, чтобы не повышать ставки в этой ситуации. И третья - ответ у них пока не сформирован.

Как только они начнут комментировать ситуацию, то сразу получат вопрос: "Какой ваш ответ на нее?". Поэтому они в публичной плоскости будут реагировать минимально.

Но ответ все равно должен был бы быть. И он должен быть понятен. Увеличение поставок оружия для Украины, уничтожение военных объектов на территории России, и даже присутствие войск стран-партнеров на нашей территории - вот такой ответ вижу я. И если о последнем можно будет говорить тогда, когда мы и партнеры поймем, в каком масштабе будут привлечены Россией военные Северной Кореи и с какой целью, то оперативный ответ - поставки нам некоторых видов оружия, лучшая разведка и так далее - можно сделать немедленно.

Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины