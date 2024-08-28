Менять свою стратегию по поддержке Украины союзники пока не планируют.

Поддержка Украины со стороны Германии и Великобритании остается "непоколебимой". Об этом заявили британский премьер Кейр Стармер и немецкий канцлер Олаф Шольц на совместной пресс-конференции в Берлине.

Стармер отметил, что Украина борется не только за защиту от российской агрессии, но и "за всех людей в Европе".

Шольц тоже заверил, что обе страны будут продолжать оказывать "финансовую, экономическую, политическую и военную поддержку" "до тех пор, пока это будет необходимо".

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Вместе с тем Стармер подтвердил, что Украина остается ограниченной в применении предоставленного оружия для ударов по РФ.

"Я не собираюсь вдаваться в тактические вопросы по использованию оружия по очень очевидным причинам, но никаких новых решений принято не было", - сказал Стармер.

В свою очередь Шольц отрицает, что Германия может изменить свое мнение относительно поставки новых вооружений, таких как ракеты "Туарус".

"Что касается поставок оружия, то никаких новых решений со стороны Германии нет", - сказал он.

Проблемы с немецкой помощью Украине

Как писал УНИАН, на фоне внутриполитического кризиса в Германии правительство Шольца решило бороться за симпатии избирателей путем бюджетной экономии. Поэтому среди прочего в Берлине решили радикально сократить расходы на военную помощь Украине.

В частности, в этом году прекращено финансирование всех внеплановых экстренных расходов на оружие для Украины, а со следующего года начнут радикально сокращать и плановые расходы.

Вместе с тем Олаф Шольц пытается делать вид, что никакого сокращения поддержки не происходит. Якобы поставки просто будут финансировать из другого источника - за счет доходов от замороженных активов РФ. Однако этот механизм до сих пор не заработал, и есть сомнения, что заработает.

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