Несмотря на новое решение центрального правительства, некоторые высшие учебные заведения решили продолжать полностью или частично финансировать обучение украинских студентов.

С 2024 года украинцы, которые закончили заведения среднего образования и сдали выпускные экзамены в Литве, будут подчиняться тем же общим правилам поступления, что и граждане Литвы.

Правительство Литвы больше не будет покрывать расходы на обучение для украинских беженцев в высших учебных заведениях страны. Об этом пишет LRT со ссылкой на литовское Министерство образования. Изменения одобрили по просьбе Украины.

Отмечается, что с 2022 года Литва разрешила украинцам, которые бежали от войны, учиться в своих высших учебных заведениях бесплатно. Студенты, которые ранее поступили в вузы, смогут закончить их без уплаты за обучение, отмечает издание.

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Начиная же с этого года, украинцы, которые закончили среднее образование и сдали выпускные экзамены в Литве, будут подчиняться тем же общим правилам поступления, что и граждане Литвы, и смогут претендовать на бюджетные места в государственных университетах и колледжах. В Минобразования Литвы говорят, что соответствующее решение принято по просьбе Украины.

"Это желание украинской стороны. В Украине есть высшие учебные заведения, и на данный момент нет необходимости переносить обучение в другое место", – добавили в министерстве.

В то же время, несмотря на новое решение центрального правительства, некоторые высшие учебные заведения – Вильнюсский колледж, Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса и Университет Витовта Великого (VDU) – решили продолжать полностью или частично финансировать обучение украинских студентов.

Украинские студенты сейчас учатся в 17 литовских высших учебных заведениях, самыми популярными из которых являются Вильнюсский университет, VDU, Вильнюсский технический университет, Каунасский технологический университет и Вильнюсский колледж.

В этих заведениях учится около 1100 украинцев, из них около 500 – в Вильнюсском университете. Самыми популярными специальностями среди украинских студентов являются бизнес-администрирование, информационные технологии, системы искусственного интеллекта, архитектура, инженерия и коммуникации.

С февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину, литовское правительство предлагает ежемесячные гранты в размере 300 евро и покрывает 60 процентов стоимости обучения на бакалаврских программах, а остальное покрывают университеты или колледжи.

Для аспирантов правительство покрывает полную стоимость обучения. Министерство образования страны выделило более 11 миллионов евро на поддержку украинских студентов в 2022-2024 годах.

Образование и война

Как сообщал УНИАН, из-за полномасштабной войны, в Украине отменили проведение Внешнего независимого оценивания (ВНО). Вместо этого ввели другой формат экзамена – Национальный мультитест (НМТ).

По словам главного директора-координатора ОО "Донбасс СОС" Виолетты Артемчук, украинские абитуриенты, которые учились на временно оккупированных территориях (ВОТ), могут поступить в украинский вуз без наличия аттестата об окончании средней школы. Для того, чтобы им засчитали программу средней школы, они должны сдать два экзамена - это история Украины и украинский язык, а также профессиональный экзамен в выбранном вузе.

Как отметила Артемчук, из-за сложности выезда, экзамен можно сдавать онлайн. Также, упрощенная процедура дает возможность зачисления по Квоте 2 – в каждом вузе определенное количество мест предусмотрено под поступление для абитуриентов с ВОТ. То есть, у них есть хороший шанс поступить в рейтинговые вузы на бюджетную форму. Также есть гарантии предоставления общежития, социальной стипендии.

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