Компания Ommic выпускает компоненты для микросхем в пригороде Парижа.

Во Франции силовики задержали французских и китайских руководителей компании Ommic за передачу Китаю и России секретных технологий, использующихся в военной отрасли.

Также были арестованы акции Ommic, которая оказалась под контролем китайского бизнесмена. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на результаты расследования французских властей и решения судов. Ommic - одна из немногих европейских компаний, выпускающих полупроводники. Она научилась делать сверхмощные высокопроизводительные чипы, которые применяются в оборудовании для 5G, спутниках, а также в радарах на танках и истребителях, системах наведения ракет. Такие технологии тщательно охраняются, а их экспорт контролируется.

По оценкам следователей, Россия приобрела полупроводники двойного назначения на общую сумму 11,8 млн евро. Сложная схема предполагала их поставку через Китай. Кроме того, были проложены маршруты через Литву, Индию и Турцию. Чипы и технологическая информация попадали к российской государственной компании, производящей вооружение, утверждают следователи.

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Обход санкций на продажу технологий в РФ - детали

На территорию Российской Федерации просачиваются запрещенные западными санкциями технологии. Третьи страны поставили Москве "запрещенки" уже на миллионы долларов.

Издание The New York Times пишет, что высокопоставленные налоговые и торговые чиновники отметили всплеск продаж чипов и других электронных компонентов в Россию через Армению, Казахстан и другие страны. США и их союзники ведут борьбу за то, чтобы чипы, необходимые для систем вооружения, беспилотников и танков, не попали в руки России.

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