Известный британский шеф-повар Гурпарит Бейнс, пропагандирующий "самую здоровую еду в мире", то есть правильное питание, умер в возрасте 45 лет.
Причина смерти - сердечный приступ, сообщает Daily Mail.
Бейнса госпитализировали, и сначала он даже пришел в сознание, но позже скончался от сердечных и почечных осложнений.
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Гурпарит Бейнс: чем он известен
- Кулинарный эксперт прославился, когда создал "самое здоровое блюдо в мире" - курицу с карри и черникой.
- Он - автор множества книг-бестселлеров о суперпродуктах, среди которых - "Индийская супереда".
- Кроме того, в 2011-м Бейнс был признан шеф-поваром года на первой церемонии вручения наград English Curry Awards.
- Среди поклонников шеф-повара - голливудская звезда Гвинет Пэлтроу.
Ранее на Тернопольщине мужчина умер в собственноручно выкопанной могильной яме. По данным соседей, умерший при жизни неоднократно жаловался на боли в районе сердца. Вскрытие показало, что мужчина скончался в результате сердечного приступа.