Интерес кулинарного эксперта к здоровому питанию появился, когда он сам стал стремительно набирать вес.

Известный британский шеф-повар Гурпарит Бейнс, пропагандирующий "самую здоровую еду в мире", то есть правильное питание, умер в возрасте 45 лет.

Причина смерти - сердечный приступ, сообщает Daily Mail.

Бейнса госпитализировали, и сначала он даже пришел в сознание, но позже скончался от сердечных и почечных осложнений.

Читайте такжеСмертельный удар от охранника: в Чехии украинец умер в больнице

Гурпарит Бейнс: чем он известен

Кулинарный эксперт прославился, когда создал "самое здоровое блюдо в мире" - курицу с карри и черникой.

Он - автор множества книг-бестселлеров о суперпродуктах, среди которых - "Индийская супереда".

Кроме того, в 2011-м Бейнс был признан шеф-поваром года на первой церемонии вручения наград English Curry Awards.

Среди поклонников шеф-повара - голливудская звезда Гвинет Пэлтроу.

Ранее на Тернопольщине мужчина умер в собственноручно выкопанной могильной яме. По данным соседей, умерший при жизни неоднократно жаловался на боли в районе сердца. Вскрытие показало, что мужчина скончался в результате сердечного приступа.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Ольга Робейко