Жители Амстердама, Роттердама и еще трех городов скоро смогут съесть бургер только дома.

Ряд нидерландских городов собирается объявить войну ожирению и поэтому хотят запретить работу заведений быстрого питания - причем не только популярных таких сетей, как KFC, McDonald's и Burger King, а вообще всех.

Об этом сообщает RTL Nieuws.

Муниципалитеты Амстердама, Гааги, Роттердама, Утрехта и Эде хотят самостоятельно решать законность работы заведений, в которых продается нездоровое питание.

Сейчас их полномочий для этого не хватает. Поэтому они уже обратились к секретарю здравоохранения с просьбой выделить дополнительные ресурсы для ограничения роста числа ресторанов быстрого питания.

Читайте такжеБолее 2 тысяч гривен: в Киеве нашли самый дорогой сэндвич с элитным мясом из ЯпонииПо состоянию на 2020 год в среднем в пределах 1 км от дома нидерландцы могли выбирать между 7 различными кафе. В среднем от ближайшего кафе подданных королевства отделяют 800 метров.

Поэтому власти пяти городов добиваются от правительства принятия поправок к "Закону об окружающей среде" - чтобы включить пищевую индустрию в определение "безопасной и здоровой физической среды".

В Минздраве Нидерландов уже пообещали обсудить с недовольными муниципалитетами возможные механизмы ограничений и запреты.

Напомним, что путем запретов с ожирением хотят бороться не только голландские власти. Например, в Великобритании решили ограничить рекламу нездоровой пищи на телевидении и в интернете.

Автор: Станислав Кожемякин