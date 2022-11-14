Министр внутренних дел Турции выступил с жестким заявлением в адрес США, обвинив страну в финансировании сирийских террористов.

Власти Турции не приняли соболезнования посольства США в связи с терактом в центре Стамбула.

Как сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, им известно, где координировалась атака, передает CNN Turk.

Отметим, ранее турецкий министр сообщил, что этот теракт планировался в Сирии.

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"Мы не принимаем соболезнования американского посольства, мы отвергаем их. Кормя террористические районы в Кобани (Сирия - ред.) и финансируя их из своего бюджета, наш союзник понимае, что этим нарушает мир в Турции. Мы, конечно, не будем молчать по этому поводу. Мы никому не враги, мы не смотрим ни на чью землю, мы никого не предаем, но больше мы не можем терпеть эти предательства", - заявил турецкий министр.

При этом министр заявил, что это самый большой теракт в Стамбуле за последние шесть лет. По его словам, только за этот год турецкие правоохранители предотвратили 200 терактов.

Взрыв на улице Истикляль в Стамбуле

В Стамбуле на пешеходной туристической улице Истикляль в районе Бейоглу в воскресенье прогремел взрыв.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил это нападение. Он сообщил тогда, что жертвами теракта стали шесть человек, еще 81 пострадали. Четверо из них погибли на месте, еще двое умерли в больнице

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что пятеро госпитализированных находятся в реанимации, двое из них в тяжелом состоянии.

Уже сегодня полиция задержала человека, заложившего бомбу на Истикляле.

Как сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, у следствия есть улики, указывающие на то, что следы атаки ведут в Сирию.

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