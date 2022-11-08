Оно действует до 19 ноября 2022 года.

Турция намерена продлить действие "зернового соглашения" на еще один год.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, пишет CNN Turk. По его словам, вскоре они выступят с предложением продлить соглашение.

"Мы обсуждали конфликт и гуманитарные условия отдельно. Украина дала письменную гарантию России через Турцию. Мы будем предлагать продлить соглашение еще на один год", - заявил министр.

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Он не уточнил, о какой именно гарантии идет речь.

Напомним, что действие соглашения истекает 19 октября.

Зерновая сделка: что известно

Как известно, подписание соглашения о разблокировке портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт аграрной продукции произошло 22 июля в Стамбуле.

Уже в конце октября Россия обвинила Военно-Морские силы Великобритании в атаке на Черноморский флот и заявила, что выходит из зерновой сделки.

Позже в России начали говорить, что не выходили из соглашений, а только "приостановили их действие". А уже в начале ноября заявили, что возобновляют участие в них.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявлял, что Украина не брала на себя никаких новых обязательств, которые бы выходили за рамки "зернового соглашения".

По данным источников Reuters, РФ на переговорах по экспорту зерна просит Запад ослабить ограничения в отношении государственного сельскохозяйственного кредитора Россельхозбанка.

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