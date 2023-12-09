Главарь РФ раньше был намного выше всех арабских лидеров, подчеркнул эксперт.

Российский диктатор Владимир Путин "живет в страхе", во время полета в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию борт с главарем россиян сопровождали истребители.

В Саудовской Аравии и в ОАЭ "на всякий случай" также были "кадыровцы", рассказал политолог Владимир Фесенко в эфире канала "FreeДом". "Полет в Объединенные Арабские Эмираты и в Саудовскую Аравию в сопровождении истребителей, и что там еще не случайно Кадыров (главарь Чечни Рамзан Кадыров, - Ред.) был и "кадыровцы"…", - заявил эксперт.

По словам Фесенко, диктатор раньше был намного выше всех арабских лидеров, а теперь ему "приходится к ним ездить и показывать, что он заинтересован во взаимодействии и в каких-то даже чисто символических контактах с ними".

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После того, как в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, российский диктатор может спокойно отправляться только в те страны, которые не ратифицировали Римский статут МУС, в том числе в арабские государства.

Напомним, главарь РФ 6 декабря был в ОАЭ и Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии диктатор провел встречу с наследным принцем государства Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.

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