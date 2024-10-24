Путин отрицает, что вообще общался с Трампом после его отставки.

Российский диктатор Владимир Путин отрицает, что экс-президент США Дональд Трамп когда-либо угрожал ему ударом по Москве. Соответствующее заявление руководитель государства-агрессора сделал сегодня на пресс-конференции по завершении саммита БРИКС

"Угрожать можно кому угодно. России угрожать бессмысленно, потому что нас это только подбадривает. Но я такого разговора с господином Трампом не припомню", - заявил он.

Также Путин опроверг информацию о том, что он несколько раз разговаривал с Трампом после того, как тот потерял пост президента.

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"Когда-то обвиняли нас и самого Трампа в том, что он связан как-то с Россией. Затем в результате расследования в самих Соединенных Штатах все пришли к выводу, что это полная чушь", - заявил российский диктатор.

Как Трамп "угрожал" Путину

Как писал УНИАН, на днях бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, что он якобы предостерегал Путина от вторжения в Украину и якобы угрожал российскому правителю ударом по центру Москвы.

"Я сказал: "Владимир, если ты пойдешь на Украину, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я собираюсь ударить в центр долбаной Москвы". Я сказал ему: "Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора. По тебе так сильно ударят, чтобы снять те чертовы купола прямо с твоей головы", - вспоминал Трамп в том интервью.

При этом республиканец не уточнил, когда именно состоялся этот разговор, ведь он потерял пост президента более чем за год до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, и задолго до того, как об угрозе вторжения начали говорить публично.

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