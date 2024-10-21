По его словам, этот разговор состоялся в контексте обсуждений о возможном вторжении Путина в Украину.

Бывший президент США и кандидат на эту должность от Республиканской партии Дональд Трамп угрожал российскому правителю ударом по центру Москвы, если тот решится вторгнуться в Украину.

Об этом сам Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal. Республиканец не уточнил, когда именно состоялся этот разговор, но раскрыл его содержание.

"Я сказал Путину: "Владимир, у нас замечательные отношения". Я прекрасно с ним нашел общий язык. Я вам скажу, что у него совсем другой характер, он гораздо другой, чем кто-либо - я очень хорошо его знал. Я сказал: "Владимир, если ты пойдешь на Украину, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я собираюсь ударить в центр гребаной Москвы". Я сказал ему: "Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора. По тебе так сильно ударят, чтобы снять те чертовы купола прямо с твоей головы". Потому что он живет под куполами", - сказал Трамп.

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Дональд Трамп - позиция по войне в Украине

Трамп неоднократно заявлял, что Россия никогда бы не вторглась в Украину, если бы он все еще был президентом, а также утверждал, что очень хорошо ладит с российским правителем Владимиром Путиным.

Кроме того, Трамп публично заявлял, что Зеленский виноват в войне. Так, во время предвыборного мероприятия в Минт-Хилле, штат Северная Каролина, Трамп сказал: "Мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается идти на сделку".

Кроме того, Трамп заявил, что Путин предупреждал его о вторжении в Украину. Однако республиканец еще тогда якобы отметил, что он этого не допустит.

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