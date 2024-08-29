Путин планирует принять участие в мероприятиях, посвященных годовщине "победы советских и монгольских войск над Японией на реке Халхин-Гол".

Российский президент Владимир Путин третьего сентября посетит Монголию, где его обязаны арестовать по ордеру Международного уголовного суда. Кремль анонсировал визит Путина в четверг, 29 августа.

Как говорится в сообщении, его пригласил президент Монголии Ухнаагийн Хурелсух. Путин планирует принять участие в мероприятиях, посвященных годовщине "победы советских и монгольских войск над Японией на реке Халхин-Гол".

Эта поездка будет первым с марта 2023 года визитом Путина в страну, подписавшую Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Этот суд выдал ордер на арест президента России.

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В декабре 2023 года судья из Монголии впервые стал судьей МУС. Президент Монголии сказал, что это "признак роста и укрепления репутации страны на международной арене и доверия международных организаций к Монголии".

Формально страны-члены МУС обязаны исполнить ордер и задержать Путина. "Би-би-си" отмечает, что Монголия не имеет выхода к морю и граничит только с Россией и Китаем. Это затруднило бы доставку Путина в Гаагу в случае его задержания.

Поездки Путина в другие страны

19 июня Владимир Путин посетил столицу КНДР Пхеньян, встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, и они подписали договор о партнерстве между своими государствами.

Также Путин во время визита во Вьетнам вместе с вьетнамским лидером То Ламом приняли заявление о стратегическом партнерстве между их странами.

18 августа он впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину прибыл в Азербайджан.

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