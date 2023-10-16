Участие в учениях принимают около 2800 военнослужащих из девяти стран ЕС.

16 октября начался второй этап военных учений стран Евросоюза MILEX 23, направленных на управление кризисами. Этот блок учений называется Live Exercise (LIVEX) и проходит в провинции Кадис в Испании.

Это первые крупные военные учения воздушных, морских и десантных сил стран ЕС, не опирающихся на структуры НАТО. Как отметили в дипломатической службе ЕС, в них участвует 31 военное подразделение из девяти стран блока. В частности, 1800 военнослужащих из Испании, 600 из Франции и 200 из Португалии.

Как пишет Politico со ссылкой на австрийского генерала Роберта Бригера, который является председателем Военного комитета ЕС, по сценарию учений, которые продлятся до конца недели, президент Сеглии, вымышленной страны-партнера, расположенной к югу от Средиземного моря, обратился к европейским странам с просьбой о помощи. Эта страна нуждается в поддержке из-за быстрого обострения ситуации с местной насильственной экстремистской организацией.

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"Примерно 2800 военнослужащих из государств-членов будут моделировать начальную фазу стабилизационной операции с участием испанского десантного корабля Juan Carlos I, который возглавит десантную группу, состоящую из 31 подразделения, включая морские, воздушные, наземные, космические и киберсредства. .... План учений будет включать подготовку к операции, десантное нападение, охрану и контроль морского порта высадки с последующим введением наземных средств для обеспечения безопасной среды", – говорится в сообщении дипломатической службы ЕС.

Отмечается, что целью MILEX 23 является усиление военной готовности ЕС реагировать на внешние конфликты и кризисы. Страны блока называют обучение LIVEX под руководством ЕС ключевым компонентом в развитии потенциала быстрого развертывания ЕС (RDC). RDC должен полноценно заработать к 2025 году.

"На протяжении многих лет ЕС участвовал в основном в командно-штабных учениях для усиления способности ЕС принимать военные решения в ответ на внешние конфликты и кризисы. ... То, что мы узнаем из MILEX 23, будет иметь решающее значение для совершенствования наших концепций, выявления пробелов и совершенствования операционных процессов", – отмечал в начале учений в сентябре генерал-лейтенант Михель ван дер Лаан.

В ЕС ожидают, что LIVEX станут ежегодными учениями. В этом году операцию финансирует Европейский фонд мира, но в будущем планируется предусмотреть другой источник финансирования этой программы учений.

Военные учения западных стран - последние новости

В июне Североатлантический альянс провел крупнейшие в своей истории учения по развертыванию воздушных сил Air Defender 23.в них участвовали более 20 стран-партнеров и около 250 самолетов.

В следующем году, как пишет Financial Times, НАТО планирует провести крупнейшие совместные командные учения со времен Холодной войны – Steadfast Defender. Цель - отработать отражение возможной российской агрессии против одного из своих членов.

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