Таким образом он хочет давить на Украину относительно проведения мирных переговоров с РФ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует создать пророссийскую "коалицию мира" в будущем составе Европарламента, выборы в который начнутся уже через неделю. Об этом он сказал на "марше мира", который состоялся в Будапеште в субботу, 1 июня. Его слова цитируют венгерские СМИ, среди которых местная редакция Euronews, 24.hu и Index.hu.

По его словам, во время этих выборов между собой будут соревноваться те, кто готов воевать с РФ, и те, кто заинтересован в мире с ней. Венгерский политик отметил, что он вместе со своими единомышленниками будут представлять вторую категорию.

В то же время Орбан отметил, что сейчас в руководящих органах Европейского Союза, преобладают те, кто готов к войне с Россией.

"Нам нужно выиграть европейские выборы, чтобы бюрократы в Брюсселе открыли нам ворота города и поспешно ушли", - обратился он к сторонникам возглавляемой им партии "Фидес".

В то же время издание Index.hu процитировало слова Орбана, который заявил, что целью избирательной армии венгров является "сохранение мира".

"Мы являемся крупнейшим корпусом мира в Европе, крупнейшей миротворческой силой в Европе", - добавил премьер-министр Венгрии.

После чего политик отметил, что когда победят пророссийские силы, то там будет создана "коалиция мира", которую якобы будет готов поддержать Дональд Трамп в случае своей победы на президентских выборах в США, добавляют в 24.hu.

Орбан подчеркнул, что затем "коалиции мира" нужно будет заняться переговорами между РФ и Украиной, ведь, как он считает, "победить Россию невозможно".

Венгерская редакция Euronews отмечает, что во время своего выступления премьер-министр Венгрии заявлял, что его оппонентов якобы финансирует Джордж Сорос. Также Орбан использовал религиозную терминологию и лексику и уверял аудиторию в том, что он не допустит, чтобы "наших детей и внуков везли на украинский фронт".

Позиция Виктора Орбана в отношении Украины - последние новости

Ранее автор Frankfurter Allgemeine Zeitung Николас Буссе заявил, что Орбан ведет себя как агент России. Он добавил, что постоянные препятствия со стороны Орбана уже нельзя полностью объяснить внутриполитическими мотивами.

"Орбан сделал свой выбор в конфликте между захваченной демократией, которая, безусловно, не безупречна, но ориентирована на Европу, и агрессивной, империалистической автократией. Тот факт, что выбор сделан в пользу Путина, вызывает лишь удивление на фоне венгерской истории", - подчеркнул Буссе.

В свою очередь издание Financial Times заявило, что Виктор Орбан блокирует все, что связано с военной поддержкой Украины. Из-за него не удается принять закон, который бы позволил получить от ЕС до 2 млрд евро на вооружение из замороженных российских активов.

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