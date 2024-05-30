Пришло время "перекроить" европейских правых, заявил премьер-министр Венгрии.

Призыв Марин Ле Пен к премьер-министру Италии Джорджии Мелони сформировать правую супергруппу в следующем Европейском парламенте получил поддержку одного из самых ярких европейских националистов - Виктора Орбана.

Премьер-министр Венгрии заявил, что "будущее суверенистского лагеря в Европе и правых в целом сейчас находится в руках двух женщин", утверждая, что, если французские крайне и итальянский лидер работают вместе "в рамках одной группы или коалиции, они будут силой для Европы", пишет Politico.

Партия Мелони "Братья Италии" в настоящее время заседает вместе с Европейскими консерваторами и реформистами (ECR) в парламенте ЕС, а "Национальное объединение" Ле Пен является частью группы "Идентичность и демократия" (ID).

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Поскольку прогнозируется, что на выборах в ЕС 6-9 июня крайне правые "вырастут", Ле Пен выдвинула идею создания единой крайне правой группы, которая, по ее словам, могла бы стать второй силой в парламенте после правоцентристской Европейской народной партии и дать Европе толчок вправо.

И Орбан разделяет видение Ле Пен. Импульса, который возникнет в результате такого партнерства, "может быть достаточно, чтобы изменить конфигурацию европейских правых или даже вытеснить Европейскую народную партию", сказал он.

Партия Орбана "Фидес" вышла из ЕНП в 2021 году и ведет переговоры о вступлении в ЕКР. Однако венгерский лидер заявил, что Фидес потребует от ЕКР прояснить свою позицию по поводу будущих отношений с Национальным объединением Ле Пен, которое поддерживают венгры, и ЕНП, которую Орбан раскритиковал как находящуюся под немецким влиянием.

"Помимо количества мест, которые получит та или иная партия, самым важным, на мой взгляд, будет количество депутатов Европарламента, готовых идти дальше в войне на Украине, и количество тех, кто будет за ее прекращение", - сказал он.

Позиция Орбана - детали

Орбан, который часто выступал против европейских санкций против России и пакетов помощи Украине, поскольку она отражает полномасштабное вторжение лидера Кремля Владимира Путина.

Орбан также вновь заявил о несогласии Венгрии с предложением Марка Рютте возглавить НАТО – указав на прошлые высказывания, в которых премьер-министр Нидерландов заявил, что Венгрии "больше нет места в ЕС" – и высмеял разговорчивый характер президента Франции Эммануэля Макрона.

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