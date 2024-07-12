По словам премьер-министра Италии, Орбан действительно не имел мандата на такие встречи.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что "мирные" поездки венгерского лидера Виктора Орбана, среди которых и встреча с экс-президентом США Дональдом Трампом, вряд ли что-то изменят, пишет La7.

"Я не вижу никакой стратегии и никаких особых последствий. Политические лидеры имеют право встречаться с другими политическими лидерами. Я не вижу в этом ничего особенного или странного", - подчеркнула она.

В свою очередь Мелони отметила, что Орбан действительно не имел мандата на проведение таких встреч, особенно с российским диктатором Владимиром Путиным.

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"Проблема в том, что когда вы едете туда, даете этот сигнал, а на следующий день взрываете больницу, мне кажется, что, к сожалению, это свидетельствует об отсутствии желания диалога со стороны путинской России, и в этом проблема, потому что если бы было желание диалога, мы бы говорили, но я думаю, что ответ был достаточно четким", - объяснила премьер-министр Италии.

"Мирные встречи" Орбана - что известно

Как писал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 11 июля встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Во время встречи венгерский политик обсудил свои "мирные инициативы" по завершению войны в Украине.

"Мирная миссия 5.0. Для меня было честью посетить бывшего президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути достижения мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему", - отметил Орбан.

Кроме того, Орбан встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО. Во время своего визита он попросил Эрдогана поддержать "венгерскую миротворческую миссию".

В то же время в МИД Украины также отреагировали на визит Орбана в Москву. В ведомстве отметили, что встреча Путина и венгерского политика не была согласована с украинской стороной.

"Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться", - добавили в сообщении.

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