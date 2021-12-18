Политик напомнил, что, согласно действующим законам, владеть сетью и компанией, которая осуществляет ее эксплуатацию, должны разные структуры.

Строительство газопровода "Северный поток-2" было ошибкой с геополитической точки зрения.

Как сообщает "Немецкая волна", такое мнение высказал вице-канцлер Германии, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Габек (Robert Habeck) в интервью газеті FAZ, фрагменты из которого немецкие СМИ цитируют в субботу, 18 декабря.

"Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, были всегда против. И вот газопровод построен. Но вопрос о том, введут ли его в эксплуатацию, остается открытым. Этот вопрос следует решать с позиции европейского и национального права", - заявил Габек в ответ на вопрос, не приведет ли переход на возобновляемые источники энергии к зависимости от российского газа и трубопровода "Северный поток - 2".

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Политик напомнил, что, согласно действующим законам, владеть сетью и компанией, которая осуществляет ее эксплуатацию, должны разные структуры.

"Политика, направленная на поддержание конкуренции, - это политика. Она не позволяет создавать монополии и одновременно - зависимости", - подчеркнул заместитель главы правительства ФРГ, добавив, что немецкий регулятор - Федеральное агентство по сетям - проверит соответствие всех документов по "Северному потоку-2" закону и примет решение о возможности начала его эксплуатации.

Вспомнив угрозу военного вторжения России в Украину, Габек подчеркнул, что "любая дальнейшая агрессия не должна оставаться без жестких последствий". "Здесь не может быть запретных тем для размышлений", - заявил министр, не упоминая, однако, "Северный поток-2" напрямую.

Как сообщал УНИАН, компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 A. G 17 декабря сообщила о начале заполнения природным газом второй нитки газопровода.

По мнению Международного валютного фонда, запуск газопровода "Северный поток-2" может привести к сокращению доходов Украины от транзита газа на 40% до $1,2 млрд d год до 2024 года, пока действует нынешний контракт с "Газпромом" на транзит.

Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

4 октября компания Nord Stream 2 A. G, которая является оператором газопровода, заявила о начале заполнения газом первой нитки газопровода.

Автор: Екатерина Гирнык