Ультраправая пророссийская партия "Альтернатива для Германии" вышла на первое место в последнем опросе о намерениях избирателей в Германии, получив 25%, и опередив на один пункт победившую на выборах партию Фридриха Мерца ХДС, у которой 24%.
Как пишет The Guardian со ссылкой на опрос, социал-демократы на третьем месте с 15%, зеленые и левые по 11%. Альянс Сары Вагенкнехт на пятом месте с 5%, а либералы из Свободной демократической партии набрали 4%.
Это первый раз в истории, когда AfD возглавила федеральный избирательный опрос в Германии. На эти результаты уже отреагировала соруководитель AfD Алиса Вайдель, заявив, что "граждане хотят политических перемен, а не коалиции "как обычно" между ХДС/ХСС и СДПГ".
Как пишет The Guardian, Германия столкнулась с потоком тяжелых экономических новостей, находясь в политической неопределенности, и это подорвало доверие к новому правительству еще до того, как оно вступило в должность.
Так, опрос на прошлой неделе показал, что Мерц получил всего 25% поддержки среди немецких избирателей — примерно на 10 пунктов ниже, чем когда он победил на выборах.
Выборы в Германии
В Германии консерваторы Фридриха Мерца и социал-демократы, скорее всего, заключат коалиционное соглашение о формировании следующего правительства страны. Об этом, вероятно, будет объявлено 9 апреля, благодаря чему для Мерца откроется путь на пост канцлера.
При этом нынешний министр обороны Германии Борис Писториус является одним из немногих политиков, который может сохранить свою должность при новом правительстве.