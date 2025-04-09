"Альтернатива для Германии" опередила победившую на выборах партию Фридриха Мерца ХДС.

Ультраправая пророссийская партия "Альтернатива для Германии" вышла на первое место в последнем опросе о намерениях избирателей в Германии, получив 25%, и опередив на один пункт победившую на выборах партию Фридриха Мерца ХДС, у которой 24%.

Как пишет The Guardian со ссылкой на опрос, социал-демократы на третьем месте с 15%, зеленые и левые по 11%. Альянс Сары Вагенкнехт на пятом месте с 5%, а либералы из Свободной демократической партии набрали 4%.

Это первый раз в истории, когда AfD возглавила федеральный избирательный опрос в Германии. На эти результаты уже отреагировала соруководитель AfD Алиса Вайдель, заявив, что "граждане хотят политических перемен, а не коалиции "как обычно" между ХДС/ХСС и СДПГ".

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Как пишет The Guardian, Германия столкнулась с потоком тяжелых экономических новостей, находясь в политической неопределенности, и это подорвало доверие к новому правительству еще до того, как оно вступило в должность.

Так, опрос на прошлой неделе показал, что Мерц получил всего 25% поддержки среди немецких избирателей — примерно на 10 пунктов ниже, чем когда он победил на выборах.

Выборы в Германии

В Германии консерваторы Фридриха Мерца и социал-демократы, скорее всего, заключат коалиционное соглашение о формировании следующего правительства страны. Об этом, вероятно, будет объявлено 9 апреля, благодаря чему для Мерца откроется путь на пост канцлера.

При этом нынешний министр обороны Германии Борис Писториус является одним из немногих политиков, который может сохранить свою должность при новом правительстве.

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