Парламент Венгрии отменил введенные из-за пандемии расширенные полномочия правительства Орбана

Действие закона, позволяющего правительству Венгрии применять "исключительные меры" для борьбы с коронавирусом, должно быть окончательно прекращено в ближайшие дни.

Парламент Венгрии сегодня решил отменить действие расширенных полномочий, которыми было наделено правительство премьер-министра Виктора Орбана на время действия режима чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса.

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За отмену проголосовали все присутствовавшие на заседании депутаты, сообщает DW.

Расширенные полномочия перестанут действовать тогда, когда правительство Венгрии отменит режим чрезвычайной ситуации, введенный в середине марта.

Ранее премьер Орбан заявлял, режим будет снят до 20 июня.

Законопроект о расширенных полномочиях правительства парламент Венгрии одобрил 30 марта. В частности, документ разрешает применять "исключительные меры" в борьбе с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, а также предусматривает ужесточение наказаний за нарушение карантинных мер и распространение ложной информации.

Совет Европы, Европарламент и управление Верховного комиссара ООН по правам человека и правозащитники раскритиковали законопроект, а венгерская оппозиция требовала установить предельные сроки действия расширенных полномочий правительства.

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