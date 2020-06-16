Парламент Венгрии отменил введенные из-за пандемии расширенные полномочия правительства Орбана
Парламент Венгрии сегодня решил отменить действие расширенных полномочий, которыми было наделено правительство премьер-министра Виктора Орбана на время действия режима чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса.
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За отмену проголосовали все присутствовавшие на заседании депутаты, сообщает DW.
Расширенные полномочия перестанут действовать тогда, когда правительство Венгрии отменит режим чрезвычайной ситуации, введенный в середине марта.
Ранее премьер Орбан заявлял, режим будет снят до 20 июня.
Законопроект о расширенных полномочиях правительства парламент Венгрии одобрил 30 марта. В частности, документ разрешает применять "исключительные меры" в борьбе с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, а также предусматривает ужесточение наказаний за нарушение карантинных мер и распространение ложной информации.
Совет Европы, Европарламент и управление Верховного комиссара ООН по правам человека и правозащитники раскритиковали законопроект, а венгерская оппозиция требовала установить предельные сроки действия расширенных полномочий правительства.
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