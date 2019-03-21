Украинцы являются мировыми лидерами по уровню недоверия власти – Gallup

Лишь у 9% украинцев есть доверие к национальному правительству, что является самым низким уровнем доверия в мире уже второй год подряд.

Граждане Украины имеют самый низкий в мире уровень доверия к власти в своем государстве.

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Об этом сообщает аналитико-консультативная фирма Gallup, передает радио Свобода. «Лишь 9% жителей имеют доверие к национальному правительству, это самый низкий уровень доверия в мире уже второй год подряд. Это намного ниже среднего показателя для бывших советских государств (48%), а также среднего показателя в мире (56%) в 2018 году», – говорится в сообщении.

Аналитики указывают, что при президентстве Виктора Януковича доверие к власти не превышало 24%.

В начале президентства его преемника Петра Порошенко появились признаки восстановления доверия украинцев к власти, тогда 24% были уверены в собственном правительстве и 48% одобряли работу Порошенко. Однако с 2015 года доверие не превышало 14%, отмечают специалисты.

Как сообщал УНИАН, 31 марта в Украине состоятся президентские выборы. Согласно социологическим опросам, ни один из 39 кандидатов на пост не наберет в первом туре более 50% голосов избирателей. При необходимости второй тур выборов состоится 21 апреля.