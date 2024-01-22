В отчете показано, как российские корабли загружаются в северокорейском порту на фоне обвинений в поставках Пхеньяном ракет и снарядов.

Великобритания передала экспертам ООН спутниковые снимки, свидетельствующие о грузовых поставках из Северной Кореи в Россию. Британия хочет инициировать официальное расследование сделок с оружием в нарушение международных санкций.

В неопубликованном докладе военной разведки Великобритании, с которым ознакомилась The Guardian, показаны снимки, сделанные в период с сентября по декабрь 2023 года.

На них видно, как три российских корабля - "Майя", "Ангара" и "Мария" - загружают контейнеры в северокорейском порту Наджин перед тем, как отправиться в российские порты на Дальнем Востоке. Разведка не может определить, что находилось в контейнерах, однако вскоре после этого из Украины стали поступать свидетельства применения российскими войсками северокорейского вооружения. Эти поставки, как утверждается в докладе, позволили нанести массированные удары по Украине в декабре и январе, в результате которых десятки людей погибли и сотни получили ранения.

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Теперь они будут изучены группой экспертов ООН, а отчет ожидается в следующем месяце. Это также может спровоцировать полное расследование нарушения Россией и Северной Кореей международных санкций.

"Использование Россией северокорейского оружия в Украине является нарушением многочисленных резолюций Совета безопасности ООН. Это подрывает международные усилия по предотвращению распространения ядерного оружия и показывает, в каком отчаянии оказалась Россия после неудавшегося вторжения", - заявил дипломат ООН.

Поставки в РФ оружия из КНДР

Недавно Вашингтон заявил, что на новогодние праздники Россия ударила по Украине баллистическими ракетами от КНДР. В то же время Глава Минобороны Южной Кореи Шин Вон Сок считает, что КНДР может продать РФ новые типы тактических управляемых ракет в дополнение к тем, которые оккупанты уже используют против Украины.

Ранее в ГУР отмечали, что КНДР поставила России примерно один миллион артиллерийских боеприпасов. Это тот дефицит, который имеет Москва по снарядам, и не может покрыть за счет собственного производства.

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