За два года потрачено лишь 400 миллионов из 900, подсчитали журналисты.

Более половины денег из международного фонда военной поддержки Украины, созданного по инициативе Великобритании, до сих пор не использованы из-за бюрократических проволочек с оформлением контрактов. Речь идет о сотнях миллионов фунтов, пишет The Guardian.

Этот международный фонд существует с августа 2022 года. Сама Великобритания пожертвовала фонду 500 миллионов фунтов, еще около 400 миллионов пожертвовали восемь других стран. Однако на текущий момент из общей суммы в 900 миллионов фунтов лишь 404 миллиона было потрачено на помощь Украине.

Как заявили журналистам в британском правительстве, часть оборудования, предусмотренного подписанными контрактами, не попадет в Украину раньше весны следующего года. Представители британского Минобороны говорят, что задержки были вызваны необходимостью оценить каждую компанию, которая пожелала принять участие в тендере на контракты. А таких компаний было немало.

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Как отмечает The Guardian, этот инструмент помощи Украине задумывался как "гибкий фонд с низким уровнем бюрократии". Однако фонд показал себя прямо противоположным образом, из-за чего все попытки Великобритании привлечь больше стран-доноров провалились.

Западная помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, сегодня Палата представителей Конгресса США рассмотрит законопроект о военной и финансовой помощи Украине, предложенный спикером палаты Майком Джонсоном. Шансы на успешное голосование оценили эксперты Financial Times.

Также мы рассказывали, что в НАТО заявили о готовности передать Украине больше систем ПВО. А страны, которые не имеют в наличии ПВО, обязались выделить средства, чтобы купить новые системы для Украины.

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