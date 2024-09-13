Информация по поводу снятия запрета бить по России западным оружием в западной прессе пока очень противоречива.

Одни источники утверждают, что решение уже фактически принято, и пока еще просто не озвучено. Другие говорят, что на самом деле наоборот - решения еще нет, и в ближайшее время только начнется следующий раунд обсуждения (после того, как Киев предоставил список потенциальных целей на территории РФ). Третьи же говорят, что разрешение будет, но частичное. Мол, Соединенные Штаты не позволят бить своим оружием, однако снимут запрет Великобритании на нанесение ударов Storm Shadow. Это логично, учитывая, что очень похоже на то, что Британия сама не против, однако она не может предоставить это разрешение без согласования с США.

То есть, есть как минимум три версии, на каком этапе сейчас находится рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения. И я бы особо не был таким уверенным, что это разрешение нам все же предоставят. Наоборот, имею весомые обоснованные сомнения.

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Впрочем, если быть оптимистом и представить, что это разрешение все же дали, то целей на территории РФ, которые мы могли бы поразить - более чем достаточно. Здесь все зависит от того, будут ли у нас какие-то ограничения: должны ли это быть исключительно удары по военным объектам, или соприкасающиеся цели также можно будет поразить.

Если речь идет об исключительно военных объектах, то первой целью на территории РФ должны стать системы ПВО врага - С-300, С-400, С-500.

Ведь логичным будет использовать наиболее совершенную западную технику именно для уничтожения вражеской системы ПВО. А дальше, при условии уничтоженного ПВО, много работы могут сделать и наши простенькие БПЛА.

Второй целью должны стать аэродромы с самолетами. И тут важно понимать, что пока мы давили на Запад с просьбой предоставить разрешение, в пределах досягаемости ATACAMS вражеских самолетов почти не осталось. А бить Storm Shadow по аэродромам - это такая себе история. На каждый самолет Storm Shadow не напасешься (у ATACAMS есть кассетная версия, которая поражает большую площадь).

В то же время аэродромы все же могут стать целью для Storm Shadow, поскольку речь идет не только о самолетах, но и о командных пунктах, пунктах заправки и складах с боеприпасами.

Это - что касается военных объектов. Однако остаются очень интересными еще две категории объектов, которые могут быть вынесены за скобки.

В частности, нам очень нужны российские военные заводы. Ведь у РФ есть одна особенность - их оборонпром почти не дублирован. Как правило, один тип продукции производит один, максимум, два завода. Соответственно, поражение одного такого завода останавливает производство одного типа вооружения на определенное время. Некоторые из этих заводов могут быть в зоне поражения западных ракет, особенно Storm Shadow, которые могут бить на расстояние до 560 километров.

И последняя категория, которая нас очень интересует - это нефтеперерабатывающие заводы. Удары по ним являются одним из наших крупнейших достижений за последний год.

Это очень сильно влияет на экономику России. Но еще больше влияет на обеспечение российской армии горючим.

Впрочем, это мы рассмотрели положительный сценарий - на случай того, что Запад все же предоставит нам это вооружение. Но мы уже видели заявления Путина о том, что такое разрешение на удары Россия будет воспринимать как "прямое участие НАТО в конфликте".

Да, это совсем не новая история дерзких манипуляций Путина, на которые долгие годы ведется Запад. И стоит понимать, что Путин больше всего в своей жизни боится прямого столкновения с НАТО (под НАТО имеется в виду именно американская регулярная армия, возможности европейцев в этом плане значительно меньше). Россияне прекрасно знают, какие у них шансы в случае реализации такого сценария. Они уже имели подобный кейс, когда в 2020 году "башни Кремля" что-то не поделили и слили "Вагнер" в Сирии. Единственный в 21 веке прямой бой между американцами и россиянами длился около часа. В результате - около 200 мертвых вагнеровцев и ни одного убитого американского военного.

Россияне этот урок усвоили. Поэтому они очень не хотят прямого конфликта с США. И именно на этом, к слову, базируется наша ядерная безопасность. Это именно та "красная линия", которую в начале полномасштабной войны прописал Байден. Если Россия нанесет удар ядерным оружием или поразит АЭС, Запад напрямую вмешается в войну. Поэтому ни одна российская ракета близко к АЭС не подлетала...

Поэтому россияне очень боятся прямого столкновения. Но проблема в том, что и Запад его очень боится. Кроме политики, это также страх ядерной войны.

К сожалению, Запад до сих пор не понимает, что Россия не начнет ядерную войну, ведь она в ней не имеет никакого шанса. Страх Запада - это иррациональный страх. И на этом иррациональном страхе Путин, не готовый к настоящей войне с Западом, играет десятилетиями. Он блефует и все время этой войной угрожает, а Запад все время на это ведется.

Поэтому сейчас, когда Путин в очередной раз озвучил свой блеф, мы увидим, вылечился ли уже от своего иррационального страха Запад.

Евгений Дикий, военный аналитик, ветеран АТО