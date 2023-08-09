Польша направит к своей границе с Беларусью две тысячи военнослужащих - вдвое больше, чем просила погранслужба.

Польша направит к своей границе с Беларусью 2000 военнослужащих, что вдвое больше, чем запрошено пограничной службой, для пресечения незаконных переходов и поддержания стабильности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление заместителя министра внутренних дел Мацея Васика польским СМИ.

В понедельник Васик заявил, что пограничная служба запросила дополнительных 1000 солдат для укрепления границ, но по итогу было принято решение увеличить это количество.

"Это подкрепление будет состоять не из 1000, а из 2000 солдат", — сказал Васик. "Это решение было принято Комитетом безопасности, и министром (обороны) Мариушем Блащаком".

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Васик также заявил, что все попытки мигрантов нелегально проникнуть в Польшу сейчас организуются беларускими властями.

"Если бы на той стороне были настоящие пограничники, а не службы контрабанды, этих переходов вообще не было бы", - сказал он.

Ситуация на польско-беларуской границе

Пограничные силы Польши подвергаются постоянным нападениям на границе с Беларусью.

Ситуация усложнилась после того, как в июле в Беларусь начали массово прибывать наемники "ЧВК Вагнер". Позже президент Белруси Александр Лукашенко заявил, что "вагнеровцы" якобы рвутся в Польшу и он устал их сдерживать.

Также в начале месяца последовала еще одна провоукация со стороны Беларуси - два вертолета залетели в польское воздушное пространство.

Также в начале недели Беларусь начала военные учения вблизи границ с Литвой и Польшей.

Всвязи с этим командующий пограничной службы Польши Томаш Прага обратился в Министерство национальной обороны с просьбой перебросить еще тысячу солдат к границе с Беларусью.

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