На плакатах участниц акции написано: "Работа, образование и участие в политической жизни – право каждой женщины".

В захваченном талибами Кабуле женщины вышли на акцию в защиту своих прав.

Об этом стало известно из соцсетей, в которых распространено видео протеста.

Согласно сообщениям, несколько женщин собрались в районе Вазир Акбар Хан в городе Кабул, где располагаются большинство государственных учреждений, президентский дворец, немецко-афганская средняя школа Аммане, которую неоднократно посещала Ангела Меркель и где только недавно позволили обучение девочек.

Участницы акции хотят, чтобы афганские женщины участвовали в политике, управлении и экономике.

Video: A number of women have gathered in the Wazir Akbar Khan area of Kabul city. They want Afghan women to be involved in politics, governance, and the economy. @1212#Kabul#Afghanistanpic.twitter.com/lWjrAv1i3S — @#&1212 (@haqeqattalkhast) August 17, 2021

По словам журналиста NBC Ричарда Энгеля, на плакатах участников акции написано: "Работа, образование и участие в политической жизни – право каждой женщины".

Ситуация в Афганистане

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 15 августа, талибы заняли Кабул и в результате захватили власть по всей стране. Президент Афганистана Ашраф Гани несколькими часами ранее бежал за границу, объяснив это желанием предотвратить кровопролитие.

Возвращение талибов к власти в Афганистане вызвало шок во всем мире, а также большую обеспокоенность за судьбу женщин в этой стране. Талибы намерены восстановить в Афганистане законы шариата. Германия, США и другие западные державы прилагают энергичные усилия, направленные на скорейшую эвакуацию из Афганистана своих граждан и афганцев, сотрудничавших с ЕС и НАТО.

Сегодня первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что он находится в Афганистане и является "легитимным временным президентом" после того, как президент Ашраф Гани бежал из страны после взятия талибами Кабула. Салех призвал афганцев к сопротивлению.

Автор: Инна Андалицкая