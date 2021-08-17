На данный момент Индия последней эвакуировала сотрудников своего посольства из Кабула.

В Кабуле остались только три посольства - России, Китая и Пакистана.

Об этом сообщает BBC.

Индия стала последней страной, которая эвакуировала сотрудников своего посольства из Кабула. Посла страны и других сотрудников доставили назад специальным рейсом.

Россия ранее заявила о намерении лишь частично эвакуировать своих сотрудников. Посол России Дмитрий Жирнов заявил, что планирует встретиться с представителями "Талибана", чтобы обсудить вопросы безопасности сотрудников дипломатической миссии.

Посольство Китая не прокомментировало свои дальнейшие планы, но предупредило местных китайских жителей "уделять пристальное внимание ситуации с безопасностью".

В свою очередь Индонезия заявила, что сохранит "небольшую дипломатическую миссию" в стране, хотя также эвакуирует свое посольство.

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15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступили на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Автор: Денис Прядко