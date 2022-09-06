Трасс отметила, что сейчас британцы сталкиваются с трудностями, которые вызваны коронавирусом и войной в Украине.

5 сентября министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс избрали новым лидером правящей Консервативной партии. Сегодня Королева Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона и назначила премьером Трасс.

Впоследствии новая глава правительства Британии впервые провозгласила речь уже на посту, подчеркнув, что имеет "смелый план" относительно роста экономики Британии, и уверена, что с ее помощью страна переживет шторм", сообщает 24 канал со ссылкой на Sky News.

Трасс отметила, что сейчас британцы сталкиваются с трудностями, которые вызваны коронавирусом и войной в Украине. Вместе с тем Трасс пообещала "практически" справиться с энергетическим кризисом, который, по ее словам, был вызван войной, развязанной президентом РФ Путиным. По ее словам, она позаботится о том, чтобы люди не сталкивались с неприемлемыми счетами за электроэнергию.

"Каким бы сильным ни был шторм, я знаю, что британский народ сильнее. У нас есть огромные запасы таланта, энергии и решительности. Я уверена, что вместе мы сможем восстановить нашу экономику и стать современной, блестящей Британией", – подчеркнула Трасс.

Напомним, как писал УНИАН, трасс - 15-й премьер, которому королева дает такое поручение за 70 лет пребывания на троне монарха. Она также стала третьей женщиной в истории Британии, возглавившей правительство - после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

5 сентября были оглашены результаты голосования, согласно которому 47-летняя Лиз Трасс, глава МИД Великобритании, одержала победу во внутрипартийной борьбе Риши Сунака, бывшего министра финансов. Таким образом, трасс получила право сформировать новое правительство консерваторов после отставки Джонсона.

Отметим, Трасс неоднократно заявляла, что будет поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии.

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