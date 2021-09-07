В США для прохождения обучения по управлению и эксплуатации судна прибыл очередной экипаж.

Соединенные Штаты Америки в этом году передадут Украине еще один патрульный катер типа Island.

Как сообщает посольство Украины в США, в Балтимор для прохождения обучения по управлению и эксплуатации судна прибыл очередной экипаж, который готовится для службы на катере.

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Дипломаты отметили, что это уже пятый экипаж, который будет проходить обучение на территории Соединенных Штатов.

"Экипаж непосредственно учиться на патрульном катере, на котором заканчиваются ремонтно-восстановительные работы, и проходит плановая подготовка и техническое обслуживание к передаче ВМС ВС Украины в этом году", - сообщили в посольстве.

Патрульные катера Island для Украины

Официальная передача первых кораблей от береговой охраны США в ВМС ВС Украины состоялась 27 сентября 2018 года на военно-морской базе в Балтиморе (штат Мэриленд, США). После передачи патрульные катера получили бортовые номера - "Славянск" (P190) и "Старобельск" (P191). 21 октября 2019 года патрульные катера были доставлены в Одессу.

13 ноября 2019 года в Одессе эти патрульные катера, а также поисково-спасательное судно "Александр Охрименко" были приняты в состав ВМС ВСУ.

США планировали передать Украине в 2021 году еще несколько катеров типа Island.

Патрульные катера Mark VI для Украины

В июле 2020 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования.

Строительство первой партии кораблей будет завершено к декабрю 2022 года. Построит корабли компания SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Строительство обойдется в почти 20 млн долларов.

Заказчиком со стороны США является Командование военно-морских систем, а финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украины.

Автор: Александр Топчий