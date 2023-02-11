Спустя более чем 100 часов после бедствия, спасатели все еще находят под обломками выживших.

У спасателей, которые разбирают завалы после разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции, остается все меньше надежды отыскать живых. Однако более чем через 100 часов после бедствия им все еще удается спасать живых людей.

Как отмечает издание Sky news, против усилий спасателей играет не только время, но и погода, поскольку ночью становится ощутимо хлодно. Так, стало известно, что о спасении семьи из шести человек. Муж, жена и четверо их детей были спасены после того, как провели 101 час в ловушке под обломками. Семье удалось выжить, сжавшись вместе в небольшом воздушном кармане под обрушившимся зданием в Искендеруне.

Еще одно чудесное спасение - через 90 часов после катастрофы из-под завалов достали 10-дневного ребенка вместе с матерью. Мальчик по имени Ягыз Улаш был найден вместе с мамой поисково-спасательными группами в провинции Хатай.

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Также издане отмечает, что спасатели плакали от счастья, когда супружеская пара, которая провела 109 часов, похороненная в небольшой расщелине, была освобождена. Мужа и жену несли на носилках к ожидающей машине скорой помощи в Искендеруне.

Один из спасателей рассказал, что спасенный мужчина шутил с поисковой командой, еще находясь под завалами, пытаясь поднять их боевой дух. Он также просил сигареты и чай, пока еще был под завалами, но ему пришлось отказать.

Недалеко от эпицентра землетрясения в городе Газиантеп спасатели вытащили 17-летнего Аднана Мухаммеда Коркута из подвала, где он оказался в ловушке после землетрясения. Подросток, спасенный после 94 часов под завалами, сказал, что пил свою мочу, чтобы выжить. Он улыбался толпе друзей и родственников, которые плакали от радости, когда его выносили и клали на носилки.

Сообщалось также о драматических спасательных операциях в других городах, в том числе в городе Антакья, где спасли 10-летнюю девочку. Поисковые группы также нашли 20-летнего выжившего Ибрагима Кантри в Кахраманмараше, а 60-летнего Эюпа Акка вытащили в безопасное место в Адиямане через 104 часа после землетрясения.

Издание отмечает, что морги и кладбища переполнены, на улицах некоторых городов лежат завернутые в одеяла, ковры и брезент трупы. При этом отмечается, что холоднаяя погода и повреждение дорог и аэропортов затруднили спасательные работы.

При этом, как сообщает издание Анадолу, в поисково-спасательных и гуманитарных работах в 10 разрушенных провинциях зрабоают более 141 тыс. человек, включая спасателей из-за рубежа.

Землетрясение в Турции и Сирии

6 февраля в юго-восточной част Турции и Сирии произошло два землетрясения силой более семи баллов.

Число погибших, по последним данным, достигло 19 388 человек, еще 77 711 пострадали. В связи с этим в стране объявлен недельный национальный траур.

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