Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что из-под завалов в Турции спасли двух украинцев. Он отметил, что это женщина с ребенком.
Дипломат в рамках национального телемарафона сообщил, что женщина находится в больнице, а ребенка передали родственникам. При этом он не исключает, что могут быть другие жертвы, ведь число погибших только увеличивается.
По его словам, увеличивается количество заявок о без вести пропавших в Турции украинцев. Боднар утончил, что 38 заявок уже проработали и людей нашли, а еще 24 - в работе. В то же время он указал, что проверяется инфоормация о возможном нахождении под завалами еще одной украинки.
Кроме того, дипломат напомнил, что 7 февраля в Турцию прибыли два самолета украинскими спасателями, а еще одна в пути. Всего Киев направил 77 специалистов, а также кинологов. Также Украина предоставляет 18 единиц техники для разбора завалов.
Землетрясения в Турции и Сирии - что известно
6 февраля 2023 года в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение, которое привело к многотысячным жертвам. Землетрясения и афтершоки еще продолжаются. Власти Турции объявили недельный траур.
По последним данным, жертвами стихии стали более 9 тысяч человек в обеих странах. Так, турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям подтвердило 6957 человек погибших, а в Сирии прибоизительно насчитывают около 2500 жертв.
Кроме того, сообщалось о двух погибших украинцах, но посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что украинцы, которых турецкая сторона считала погибшими, живы.