Василий Боднар отметил, что из-под завалов достали женщину с ребенком.

Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что из-под завалов в Турции спасли двух украинцев. Он отметил, что это женщина с ребенком.

Дипломат в рамках национального телемарафона сообщил, что женщина находится в больнице, а ребенка передали родственникам. При этом он не исключает, что могут быть другие жертвы, ведь число погибших только увеличивается.

По его словам, увеличивается количество заявок о без вести пропавших в Турции украинцев. Боднар утончил, что 38 заявок уже проработали и людей нашли, а еще 24 - в работе. В то же время он указал, что проверяется инфоормация о возможном нахождении под завалами еще одной украинки.

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Кроме того, дипломат напомнил, что 7 февраля в Турцию прибыли два самолета украинскими спасателями, а еще одна в пути. Всего Киев направил 77 специалистов, а также кинологов. Также Украина предоставляет 18 единиц техники для разбора завалов.

Землетрясения в Турции и Сирии - что известно

6 февраля 2023 года в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение, которое привело к многотысячным жертвам. Землетрясения и афтершоки еще продолжаются. Власти Турции объявили недельный траур.

По последним данным, жертвами стихии стали более 9 тысяч человек в обеих странах. Так, турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям подтвердило 6957 человек погибших, а в Сирии прибоизительно насчитывают около 2500 жертв.

Кроме того, сообщалось о двух погибших украинцах, но посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что украинцы, которых турецкая сторона считала погибшими, живы.

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