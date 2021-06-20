В Торонто (Канада) неизвестные устроили стрельбу на вечеринке по случаю дня рождения ребенка. Пострадали трое детей и один взрослый.
Об этом сообщает Associated Press. Среди пострадавших – годовалый мальчик, пятилетняя девочка и мальчик 11 лет. Кроме того, ранение получил и 23-летний мужчина.
В полиции сообщили, что дети не были целью стрельбы. Правоохранители ищут нескольких подозреваемых, но не раскрывают подробности.
Отмечается, что один ребенок получил опасные для жизни ранения, еще один находится в тяжелом состоянии. Третий пострадавший ребенок получил легкое ранение.
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Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида водитель на пикапе врезался в толпу людей на прайд-параде. По словам правоохранителей, один человек погиб, еще один получил ранения.
По предварительной информации, и водитель, и жертвы могли быть членами хора геев Форт-Лодердейла, а авария - несчастным случаем. При этом мэр Форт-Лодердейла назвал произошедшее "террористическим нападением на ЛГБТК-сообщество".
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