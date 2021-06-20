Один человек погиб, еще по меньшей мере один - ранен.

В американском штате Флорида водитель на пикапе врезался в толпу людей на прайд-параде.

По словам правоохранителей, один человек погиб, еще один получил ранения, пишет Sun Sentinel.

Согласно с некоторой информацией, и водитель, и жертвы могли быть членами хора геев Форт-Лодердейла, а авария - несчастным случаем. При этом мэр Форт-Лодердейла назвал произошедшее "террористическим нападением на ЛГБТК-сообщество".

Водителя задержали. Судя по видео, он был в футболке с логотипом хора.

К расследованию подключили ФБР. Парад отменили из уважения к жертвам.

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Перевод: Катерина Комолова