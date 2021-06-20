В американском штате Флорида водитель на пикапе врезался в толпу людей на прайд-параде.
По словам правоохранителей, один человек погиб, еще один получил ранения, пишет Sun Sentinel.
Согласно с некоторой информацией, и водитель, и жертвы могли быть членами хора геев Форт-Лодердейла, а авария - несчастным случаем. При этом мэр Форт-Лодердейла назвал произошедшее "террористическим нападением на ЛГБТК-сообщество".
This is believed to be the driver of the truck, he is in custody.— Ian Margol (@IanMargolWPLG) June 19, 2021
🎥- @delarosaWPLG#Pride2021@WiltonManorsCtyhttps://t.co/Uq6sUjHNuMpic.twitter.com/VIC4yGSvZ8
Водителя задержали. Судя по видео, он был в футболке с логотипом хора.
К расследованию подключили ФБР. Парад отменили из уважения к жертвам.
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